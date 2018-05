Vargas deve ser afastado da campanha de Gleisi no PR Considerado com um dos principais coordenadores da campanha da ex-ministra Gleisi Hoffman ao governo do Paraná, o deputado licenciado, André Vargas (PT-PR), deve ser afastado das ações do partido no Estado. O deputado vive hoje pressão da própria cúpula do PT para renunciar ao mandato, após a divulgação de sua ligação com o doleiro Alberto Yousseff, preso na Operação Lava Jato da Polícia Federal.