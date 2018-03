Vantagem de Serra sobre Dilma cai para 5 pontos, indica CNI/Ibope

SÃO PAULO - A vantagem do tucano José Serra sobre a petista Dilma Rousseff na corrida presidencial caiu para cinco pontos porcentuais, segundo a última pesquisa CNI/Ibope. Em fevereiro, de arcordo com o o mesmo instituto, a distância entre os dois era de 11 pontos.

Diferença entre Serra e Dilma cai 16 pontos em três meses

53% preferem votar em candidato de Lula

TOLEDO: Crescimento de Dilma e Serra estável

Serra teve 35% das preferências no levantamento divulgado nesta quarta-feira, 17, feito a pedido da Confederação Nacional da Indústria. Em fevereiro, em pesquisa encomendada pela Associação Comercial de São Paulo, ele aparecia com 36%.

Dilma, por sua vez, cresceu cinco pontos e atingiu pela primeira vez a marca dos 30% de preferências, em um cenário que inclui ainda Ciro Gomes (11%) e Marina Silva (6%).

Um dado inédito do levantamento mede o potencial de transferência de votos do presidente: 53% dos eleitores querem eleger um candidato apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva, e 10% pretendem optar por um nome da oposição. Outros 33% afirmam que não levarão em conta a posição do presidente.

A desinformação é o que explica o descompasso entre o potencial eleitorado lulista e o desempenho de Dilma. Nada menos que 42% dos entrevistados ignoram o fato de que a ministra é a candidata de Lula.

Segundo Márcia Cavallari, diretora executiva do Ibope, esse nível de desconhecimento não é anormal a mais de seis meses das eleições. "Hoje, só quem busca informações sabe algo sobre as eleições. Quando começar o horário eleitoral gratuito, as informações chegarão a todos de forma homogênea." Ela afirma que o apoio de Lula tende a impulsionar a ministra, mas ressalva que, no decorrer da campanha, Serra também tende a se beneficiar por ganhar mais exposição.

O potencial de crescimento da ministra da Casa Civil se revela, por exemplo, no Nordeste, onde 69% do eleitorado se declara inclinado a votar em um governista, mas pouco mais da metade da população sabe quem é a escolhida pelo presidente.

Cruzamentos

O Ibope mostra que Serra deve às mulheres sua posição de liderança. No eleitorado feminino, o governador de São Paulo tem 12 pontos de vantagem sobre Dilma (37% a 25%). Entre os homens, Dilma tem 36%, e o adversário, 34%.

Em um mês, as intenções de voto na petista subiram em três das regiões pesquisadas. No Sul, ela passou de 19% para 34% e ficou em situação de empate técnico com Serra (36%). No Nordeste, onde lidera por 14 pontos, a petista subiu de 33% para 39%.

Na região Sudeste, a mais populosa do País, é Serra quem está na frente (40% a 25%). No Norte/Centro-Oeste, o tucano saiu de uma situação de empate técnico para uma vantagem de 15 pontos (41% a 26%).

Na divisão da população pelo grau de instrução, o governador paulista tem a maior vantagem entre os eleitores que estudaram até o ensino médio (37% a 30%). Na segmentação por faixa de renda, Dilma lidera entre os que têm renda mensal de até um salário mínimo (32% a 28%).

No cenário em que o nome de Ciro Gomes não é apresentado aos entrevistados, Serra aparece com 38%, Dilma, com 33%, e Marina, com 8%.