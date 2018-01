Vantagem de Obama sobre MacCain sobe para 6 pontos A vantagem do candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, sobre seu rival, o republicano John McCain alcançou seis pontos na pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby divulgada neste domingo, o que mostra que o apoio a ambos se estabilizou a dois dias das eleições. Obama conserva 50 por cento dos votos, frente a 44 por cento de McCain, entre os possíveis eleitores norte-americanos consultados. No sábado, a pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby apontava vantagem de cinco pontos para Obama. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais. "Restam dois dias antes das eleições e obviamente pode passar qualquer coisa, mas é difícil ver até onde irá McCain a partir de agora", disse o pesquisador John Zogby. Segundo Zogby, os dados da pesquisa durante o fim de semana mostram que ambos candidatos parecem haver consolidado seus apoios entre seus principais partidários: as mulheres e eleitores independentes, no caso de Obama, e conservadores com McCain. Todas as pesquisas de opinião nacional dão vantagem a Obama, que também parece superar McCain em vários dos estados que poderiam decidir a eleição. McCain fez campanha no sábado na Virgínia e na Pensilvânia, estados que os estrategistas eleitorais consideran chave para suas possibilidades de triunfo, enquanto que Obama buscou conseguir vantagem em três estados que votaram no presidente George W. Bush em 2004: Nevada, Colorado e Misuri. Obama, que poderá se converter no primeiro presidente negro dos Estados Unidos, tem 93 por cento de apoio entre os eleitores negros e 65 por cento entre os hispânicos. A pesquisa consultou de quarta a sexta-feiras 1.201 possíveis eleitores. O ganhador das eleições presidenciais nos Estados Unidos não é determinado pela maioria dos votos nacionais, mas por uma maioria do Colégio Eleitoral, que tem 538 membros ligados aos 50 estados do país e o distrito de Colúmbia, de maneira proporcional à sua representação no Congresso. O candidato que obtém a maioria dos votos em um estado leva o total de votos ao Colégio Eleitoral.