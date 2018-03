Vannuchi pede proteção de documentos da ditadura à ONU

O secretário Nacional de Direitos Humanos, ministro Paulo Vannuchi, pediu nesta quarta-feira, 2, à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris, a inclusão do Brasil no projeto Memória do Mundo, criado pela instituição. A ideia é incluir documentos brasileiros sobre a ditadura militar, produzidos entre 1964 e 1975, entre aqueles classificados pela Unesco como "patrimônio da humanidade".

O pedido foi feito em rápida reunião realizada em Paris entre Vannuchi e o diretor-geral adjunto da Unesco para Comunicação e Informação, Abdul Waheed Khan. O ministro propôs a inclusão de documentos do Arquivo Nacional, a maior parte deles produzidos por redes de informação do regime militar, como o Serviço Nacional de Informação (SNI) e o Departamento de Ordem Política e Social (Dops).

A aceitação dos arquivos, entretanto, não será imediata. O prazo para escolha, que caberá à Unesco, é o 2011. Projetos semelhantes do Chile, da Argentina e do Paraguai já estão em análise na instituição.