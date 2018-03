Vannuchi debate Anistia no Brasil e na América Latina

O ministro Paulo Vannuchi, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, participa nesta quinta-feira, 22, às 14 horas, em Salvador, da mesa de debate Leis de Anistia no Brasil e América Latina - A questão da Tortura e a Abertura dos Arquivos das Ditaduras. A atividade integra a 6ª Bienal de Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE), aberta terça-feira (20). O evento reúne estudantes de todo o Brasil para promover a troca de experiências, debates com intelectuais e especialistas de diversas áreas, oficinas, minicursos, exibições de cinema, apresentações de teatro, shows e outras atividades. O tema desta edição, que termina domingo, é Raízes do Brasil - Formação e Sentido do Povo Brasileiro.