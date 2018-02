Vanessa Damo diz que recorrerá de decisão do TRE-SP A deputada paulista Vanessa Damo (PMDB), que ficou sem seu mandato atual por infidelidade partidária após decisão tomada ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo, vai recorrer em todas as instâncias, informou nota divulgada por sua assessoria. A decisão do TRE, por maioria de votos, refere-se às eleições 2006 e não afeta a próxima legislatura, para a qual a deputada foi reeleita nas eleições de 2010 com 93.122 votos.