Van de comitiva Dilma é pichada no Rio Grande do Norte Uma van da comitiva da presidente Dilma Rousseff foi pichada e teve os vidros quebrados durante protesto preparado por servidores públicos do Rio Grande do Norte, contra gastos na Copa, na porta do Arena das Dunas, em Natal, antes da realização da cerimônia. O carro da presidente Dilma não foi atingido. O protesto foi realizado quando as autoridades estavam chegando ao estádio.