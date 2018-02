Vamos 'para onde nosso grupo for', diz Cid Gomes Ao chegar na reunião com 200 correligionários, na Hotel Vila Galé, na Praia do Futuro, em Fortaleza, o governador do Ceará disse, na noite desta quinta-feira, 26, que não recebeu convite para ingressar no PT. Fui convidado pelo PP, PDT e PCdoB, mas PT. Porém estamos propensos a ir para onde nosso grupo for", disse ao entrar na reunião que acontece às portas fechadas. Estão no Vila Galé, quatro deputados federais, nove deputados estaduais, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, 37 prefeitos e dezenas de vereadores, totalizando quase 200 pessoas. O vereador Elpídio Nogueira antes do encontro confirmou que já encaminhou documentação para filiação ao PROS.