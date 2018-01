Valério terá de depor à PF nesta 4ª feira O publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza deverá prestar depoimento amanhã na Polícia Federal (PF) sobre as suspeitas de existência de um esquema de pagamento de mesadas a parlamentares. O ministro Carlos Ayres Britto, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou hoje um pedido de liminar para que o publicitário fosse dispensado da obrigação de comparecer à PF. Há um inquérito em tramitação no STF para apurar as suspeitas. O procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, também aprofunda as investigações em relação a outros suspeitos e é provável que peça a abertura de novos inquéritos. Além de Marcos Valério, deverão depor amanhã na PF as ex-funcionárias dele Simone Vasconcelos e Geiza Dias Santos. Em seu despacho, Ayres Britto disse que não poderia conceder a liminar sem ouvir o relator do inquérito no STF, ministro Joaquim Barbosa. O ministro determinou a realização dos depoimentos dos três. Nos depoimentos, eles deverão prestar esclarecimentos sobre supostos repasses de dinheiro a outras autoridades que ainda não foram denunciadas.