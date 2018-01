Valério tem habeas corpus negado

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou pedido de habeas corpus contra a prisão preventiva do empresário Marcos Valério, detido durante a Operação Avalanche e uma das principais figuras no escândalo do mensalão. Valério está preso na cadeia de Tremembé. Na última semana, a Justiça Federal acatou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal contra quatro dos presos na operação. Valério foi preso dia 10 de outubro pela Polícia Federal em Belo Horizonte acusado de fraude fiscal, entre outros crimes. Ele nega.