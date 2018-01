Valério pede ao STF transferência para presídio em Belo Horizonte

O empresário Marcos Valério, condenado pelo esquema do mensalão, solicitou transferência de Brasília para Belo Horizonte. O pedido foi entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) na segunda-feira (23).

Valério foi condenado a 40 anos, um mês e seis dias de prisão em regime fechado, além do pagamento de uma multa de R$ 2.783.800. De acordo com Marcelo Leonardo, advogado do preso, as viagens semanais de Belo Horizonte a Brasília feitas pela família são muito onerosas. Outro motivo apresentado pela defesa é a idade avançada da mãe de Valério, que não teria condições de viajar de avião para visitar o filho.

Até o momento, o Supremo concedeu transferência para oito condenados no processo do mensalão. O advogado de Valério informou que já havia solicitado uma vaga no sistema prisional mineiro e obteve resposta positiva. A vaga foi disponibilizada na penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, onde também estão os ex-dirigentes do Banco Rural José Roberto Salgado e Vinícius Samarane. O presídio é o mesmo onde cumpre pena o ex-goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato e omissão do cadáver de Elisa Samudio.

A decisão pela transferência agora depende do presidente do STF, Joaquim Barbosa, que responde pelo plantão da Corte durante o recesso de fim de ano.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marcelo Leonardo informou ainda que o pedido não tem nenhuma relação com o tratamento dado a seu cliente em Brasília. Segundo ele, Valério não fez nenhuma reclamação sobre a penitenciária da Papuda, onde se encontra atualmente.