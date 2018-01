Valério depõe em inquérito que apura Caixa 2 de Azeredo O empresário Marcos Valério Fernandes de Souza prestou depoimento durante cerca de cinco horas na sede da Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira, em Belo Horizonte. Valério foi interrogado pelo delegado Luiz Flávio Zampronha sobre o inquérito que investiga a denúncia de caixa 2 na campanha à reeleição ao governo de Minas, em 1998, do atual senador Eduardo Azeredo (PSDB). O inquérito foi devolvido à PF na última semana pelo procurador-geral da República, Antônio Fernando Souza, que solicitou novas diligências. Valério admitiu ter sido o operador do empréstimo com valor original de R$ 8,35 milhões ao Banco Rural, feito pela DNA Propaganda naquele mesmo ano. De acordo com o empresário, os recursos foram captados a pedido do então tesoureiro Cláudio Mourão - que tinha procuração de Azeredo - e usados para o financiamento paralelo da campanha. O montante, segundo Valério, foi repassado, via SMPB Comunicação, a políticos da coligação que apoiava o então governador de Minas na sua tentativa frustrada de conquistar mais um mandato. Naquela eleição, Azeredo foi derrotado por Itamar Franco (PMDB) no segundo turno. Mourão e os políticos que supostamente foram beneficiados pelos recursos ilegais deverão ser ouvidos pela equipe de Zampronha. A PF investiga a suspeita de que estatais mineiras e empreiteiras teriam abastecido o caixa 2 e um relatório de despesas que indica que a movimentação não contabilizada teria alcançado a cifra aproximada de R$ 100 milhões. Zampronha não quis falar com a imprensa. Apenas confirmou que o depoimento referia-se ao inquérito de 1998. Valério deixou a superintendência da PF pouco antes das 20 horas, acompanhado do advogado Marcelo Leonardo. Ele e o advogado também se negaram a dar entrevistas. "Não é nada pessoal", disse o empresário, com semblante tenso.