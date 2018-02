Valente e Soninha discutem políticas de segurança Os candidatos a prefeito de São Paulo Ivan Valente, do PSOL, e Soninha Francine, do PPS, discutiram hoje em suas agendas de campanha temas relacionados à segurança da capital. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), se reuniu com dirigentes da Guarda Civil Metropolitana em seu comitê de campanha, na Vila Mariana, zona sul da cidade. Durante o encontro, Valente debateu reivindicações e apresentou a proposta do seu plano de governo para a categoria. Já Soninha conversou com integrantes da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (ADPESP), no centro, e participou de almoço na sede da instituição. O candidato do PP, Paulo Maluf, visitou o comércio da Lapa, zona oeste da cidade e, durante a caminhada, se encontrou com lideranças da região e cumprimentou comerciantes e eleitores. Depois, seguiu para a sede de uma rede de televisão, onde concedeu entrevista. À noite, participa da festa de entrega do prêmio "As Melhores da Dinheiro 2008", no Terraço Daslu, zona sul de São Paulo. Renato Reichmann, do PMN, participou, no centro da capital paulista, de debate sobre planejamento urbano. Edmilson Costa, do PCB, gravou pela manhã seu programa eleitoral e à noite, participa de ato em solidariedade ao povo boliviano no Memorial da América Latina. Ciro Moura, do PTC, gravou pela manhã entrevista para uma rede de rádio e Levy Fidélix, do PRTB, cumpriu agenda de compromissos internos de campanha.