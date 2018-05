Vale tudo, até pedir votos aos conterrâneos e ''subterrâneos''

Denúncia ao Ibama: o horário eleitoral está abusando de uma linhagem não tão rara de papagaios, os da espécie "de pirata". Eles se apresentam na forma de candidatos que entram no ar quase calados, quando não mudos, aproveitando os holofotes de um colega "ilustre", que aparece sempre ao seu lado, pedindo votos ao filho, genro, vizinho ou ao contratante desconhecido em questão. Paulo Barboza quer eleger Barbozinha. Pinotti ajuda Pinotti, Russomanno recomenda um Russomanno e Jorge Borges recebe o pedido de voto de.... de.... Alguém que ele imagina ser importante. Mas ninguém ganha do dr. Sócrates como cabo eleitoral do também ex-craque do Timão Wladimir: "Estou aqui pedindo seu voto, mas não sou amigo do Wladimir", anuncia ele. Quanta sinceridade. Há os mais ousados. O marido de Ana Maria Braga, Marcelo Frisoni, prefere recorrer ao ?carisma? e ?simpatia? do jogador Marcelinho Carioca. Quê? Esquece. Futebol e política a gente não discute. Mas roupa, sim. Afinal, quem veste Aguinaldo Timóteo ? Léo Áquila promete que, se for eleito, irá ensinar ao mundo a diferença entre ser macho e ser homem e ainda garante que não é "macho", mas "homem", ele é! Não entendi. Confuso, mas não como Wadão, do PMDB, que pede o apoio de seus conterrâneos e "subterrâneos". Sim, isso mesmo, ele evoca forças ocultas para conquistar o voto dos parentes enterrados, acho. É um caso para o Padre Quevedo. O mesmo Wadão, esclarece, para evitar imitações, que ele é sim "o Wadão do jegue e do dente de ouro", e que "uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa!" Ah, tá. E a turma da tintura se divide entre o Tablete Santo Antônio e o "acaju Silvio Santos". Carlos Apolinário, Eliseu Gabriel, Afanasio, Toninho Paiva... Opa, esse só tingiu o bigodão. Eles só não ganham do pessoal do jaleco: todo médico resolveu ser candidato, melhor, todo cardiologista. Bom, pelo menos eles sabem o que fazer para não matar a população de enfarte. Espero. Já o pessoal do PCO confunde falta de tempo com falta de espaço na imagem no ar. Cortaram ao meio o jingle inaudível , o discurso afobado dos candidatos e as letras das legendas na tela. Resultado: campanha mais enigmática que capítulo de Lost. Enquanto isso, Eymael Filho - sim, o democrata cristão procriou - esclarece que " ele é o 27!" Finalmente. "E para que o suspense da 5.ª Sinfonia de Beethoven se todo mundo já sabe que Enéas Filho é versão fake do original?" Oportunista mesmo é Miyashiro, que pede voto em nome do centenário da imigração japonesa. Como é que é? Nem o pessoal da Liberdade agüenta mais essa história. E o que não faz a busca por uma rima? Paulinho Souzavig promete combater " a peste" só para rimar com o "7" do seu número eleitoral. Nossa. Lúcio Machado conta em sua plataforma política que nasceu na Capela do Socorro. Isso é bom ? Já Natalício Bezerra vai "lutar com os taxistas". É briga? No PPS, mensagens de paz. Alguém avisa que é "motociclista, mas é amigo". Que bom. Caju, o repentista, sofre para rimar com PT , enquanto Netinho e Luizinho do Raça Negra - ou seria o contrário ? - usam o samba para chamar votos. Mas os famosos mesmo ficam para o final do show. Um dos Jacksons Five, Billy Jackson é candidato pelo PRTB. Há também na disputa a concretização do sonho do homem de poder voar, Zepelin, que por gagueira do pai ou falha do escrivão virou "Zé Pillin".