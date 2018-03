Valdir Simão deixa secretaria executiva do Turismo O secretário executivo do Ministério do Turismo, Valdir Moysés Simão, está deixando o cargo, segundo decreto publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Simão passará a ocupar o cargo de assessor especial do gabinete pessoal da presidente da República. A nomeação para o novo posto também está publicada no Diário Oficial.