Valdemar Costa Neto renuncia ao mandato pela segunda vez

Brasília - O líder em exercício do PR, Luciano Castro (RR), leu na tarde desta quinta-feira, 5, para um plenário quase vazio da Câmara dos Deputados a carta de renúncia do deputado Valdemar da Costa Neto (PR-SP), um dos condenados no processo do mensalão. Horas antes, o Supremo Tribunal Federal (STF) havia expedido o mandado de prisão de Valdemar e outros três condenados (Bispo Rodrigues, Pedro Corrêa e Vinícius Samarane) no processo.

Costa Neto foi condenado a 7 anos e 10 meses por corrupção ativa e formação de quadrilha e deve cumprir pena inicialmente em regime semiaberto.

Esta é a segunda vez que ele renuncia ao mandato. A primeira foi em agosto de 2005, quando ele era líder e presidente do PL.

Confira como foi a leitura da carta de renúncia no plenário: