Valadares fica na presidência do Conselho de Ética

O senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) foi eleito nesta quinta-feira, 12, o presidente do Conselho de Ética da Casa. Valadares ocupava o cargo interinamente desde anteontem. Caberá a ele presidir o colegiado durante o processo de quebra de decoro parlamentar contra o senador Demóstenes Torres (sem partido-GO), acusado de envolvimento com o empresário do ramo de jogos ilegais Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. A relatoria do processo ficará com o senador Humberto Costa (PT-PE).

Valadares foi eleito com 12 votos favoráveis e uma abstenção - dele próprio. Os senadores decidiram fazer logo a eleição depois que Demóstenes apareceu de surpresa na sala do conselho, no início da sessão. Ele disse que, embora não fosse questionar qualquer nulidade durante o processo a que responderá, cobrou do colegiado o respeito ao regimento interno do Senado e eleja um presidente.

Em um rápido discurso, Valadares elogiou a iniciativa dos integrantes do conselho, preocupados com "a legalidade e com o processo disciplinar". O senador disse que, durante sua presidência, ninguém será julgado sem amplas garantias ao direito de defesa. "Todos aqueles que forem representados nesta comissão terão direito a ampla defesa e será respeitado o princípio do contraditório", afirmou.

"Não haverá preconceito, não haverá nem perseguição, nem discriminação", disse. "Haverá a busca da verdade e o fortalecimento do poder legislativo, algumas vezes tão incompreendido e tão mal tratado", afirmou.

Demóstenes tem 10 dias, contados a partir dessa quarta-feira, 11, para apresentar sua defesa à representação. Caberá a Humberto Costa, como relator, instruir o processo e elaborar parecer que poderá sugerir a absolvição do parlamentar ou aplicação de sanções que podem chegar à cassação do mandato. Neste momento, os senadores elegem o presidente do conselho em votação secreta.