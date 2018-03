Valadares deve presidir Conselho de Ética do Senado O senador Antonio Carlos Valadares (PSB-PB) deverá ser o novo presidente do Conselho de Ética do Senado. Devido ao impedimento do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB), que é corregedor e já faz parte do Conselho de Ética, Valadares deve ser alçado ao posto por ser o parlamentar mais velho do órgão.