Vaga no Conselho de Segurança nunca esteve tão madura, diz Lula

Atualmente, o Conselho de Segurança tem cinco membros permanentes: Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Rússia e China, uma composição que em grande parte reflete o equilíbrio de poder global logo após a 2a Guerra Mundial.

O Brasil, e outros países como França e Grã-Bretanha, defendem a reforma do órgão da Organização das Nações Unidas de forma a representar melhor o novo cenário global, incluindo a América do Sul, a África e outros países que crescerem desde o fim da guerra.

"O Conselho de Segurança é uma questão de tempo", disse Lula a jornalistas, em Copenhague, ao ser questionado se a vitória do Rio de Janeiro na disputa pela sede dos Jogos Olímpicos de 2016 aumenta a força da campanha do Brasil pela vaga permanente.

"Não sei se vai ser no meu mandato, mas nunca esteve tão maduro, existe uma compreensão do mundo. O problema é que quem está lá não quer largar", acrescentou o presidente em entrevista coletiva na capital dinamarquesa, onde ajudou a campanha do Rio na votação de sexta-feira.

"Acho que está muito perto. Não apenas para o Brasil. O Brasil quer participar, mas o que nós reivindicamos é uma reforma."

Durante Assembleia Geral da ONU no mês passado, o presidente da França, Nicolas Sarkozy -- com quem o Brasil tem importantes acordos comerciais na área de Defesa --, defendeu a entrada de Brasil e de outros países, incluindo africanos, no Conselho de Segurança.