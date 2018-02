Vaga de Itamar no Senado será ocupada por Zezé Perrella A vaga de Itamar Franco no Senado será ocupada pelo ex-deputado e presidente do Cruzeiro, José Perrella de Oliveira Costa (PDT). O Zezé Perrella, como é conhecido, já pertenceu ao PSDB e tem ligação com os tucanos mineiros. Primeiro suplente de Itamar Franco, Perrella divulgou nota no sábado lamentando a morte do senador e ex-presidente.