Vaga de Itamar no Senado será ocupada por José Perrella

A vaga de Itamar Franco no Senado será ocupada pelo ex-deputado e presidente do Cruzeiro, José Perrella de Oliveira Costa (PDT). O Zezé Perrella, como é conhecido, já pertenceu ao PSDB e tem ligação com os tucanos mineiros. Primeiro suplente de Itamar Franco, Perrella divulgou nota no sábado, 3, lamentando a morte do senador e ex-presidente.

Presidente do Cruzeiro, o ex-deputado é mais conhecido pela atuação como dirigente esportivo. "Os compromissos do ex-presidente para com Minas e o Brasil são conhecidos por várias gerações de mineiros, e deles todos nós nos orgulhamos. Tive a honra de ter sido indicado pelo meu partido, o PDT, como suplente do senador Itamar nas últimas eleições. Lamentando profundamente as circunstâncias, manifesto a todos os mineiros o meu compromisso de dar o melhor de mim para garantir a continuidade do trabalho do senador Itamar em defesa dos interesses de Minas", disse Perrella.

O senador Itamar Franco (PPS), presidente da República de 1992 a 1994, morreu na manhã de sábado (dia 2), aos 81 anos, em São Paulo, vítima de leucemia. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 21 de maio e permanecia licenciado de suas atividades no Senado. Nos últimos dias, o senador apresentou um quadro de pneumonia grave e foi transferido para a UTI. Nas últimas horas de vida, foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) e entrou em coma. Segundo o hospital, Itamar morreu por volta das 10h15 da manhã.

O corpo de Itamar será velado neste domingo na Câmara Municipal de Juiz de Fora (MG). Depois, o corpo do ex-presidente seguirá para o Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, onde será velado na segunda-feira e cremado em seguida.