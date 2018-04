Vaga de Ellen Gracie no STF abre disputa A provável saída da ministra Ellen Gracie do Supremo Tribunal Federal (STF) neste ano desencadeou uma pressão de setores do governo sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela indicação de uma mulher para a vaga. Ellen foi indicada pelo governo para um posto no Órgão de Apelação da Organização Mundial do Comércio (OMC) e, se eleita, deixará o caminho livre para a oitava indicação de Lula para o STF. O movimento, porém, foi deflagrado tarde, depois que o nome do advogado-geral da União, José Antonio Dias Toffoli, já estava praticamente consolidado dentro do Palácio do Planalto para assumir o lugar.