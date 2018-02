Vaccari só aceitará acareação se for convocado

BRASÍLIA - O tesoureiro do PT e ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop), João Vaccari Neto, afirmou nesta terça-feira, 4, em depoimento à CPI das ONGs, no Senado, que só aceita participar de acareação com o doleiro Lúcio Bolonha Funaro se for convocado, e não convidado. Diante da declaração, o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) se apressou em apresentar um requerimento, que deverá ser votado pelos integrantes da comissão na semana que vem.

Vaccari apresentou nesta terça informações diferentes de Funaro, que depôs na semana passada. Ele rechaçou que tenha se reunido mais de uma vez com o doleiro para tratar de operações financeiras.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Funaro disse ter se encontrado com Vaccari "algumas vezes". E Dias afirmou ter informações seguras de que o petista e o doleiro "se encontraram uma vez na sede do Sindicato dos Bancários de São Paulo e outras três vezes no sede da Bancoop".

No depoimento desta terça-feira Vaccari negou irregularidades na Bancoop, bem como o desvio de recursos da cooperativa para abastecer campanhas do PT, inclusive do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.