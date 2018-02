Vaccari só aceita acareação com doleiro sob convocação O tesoureiro do PT e ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop), João Vaccari Neto, afirmou hoje, em depoimento à CPI das ONGs no Senado, que só aceita participar de acareação com o doleiro Lúcio Bolonha Funaro se for convocado e não convidado. Diante da declaração, o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) se apressou em apresentar um requerimento, que deverá ser votado pelos integrantes da comissão na semana que vem.