Vaccari quer impedir bloqueio de bens da Bancoop A defesa do tesoureiro do PT e ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop), João Vaccari Neto, entrou hoje com pedido no Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia (Dipo), órgão do Poder Judiciário, para impedir o bloqueio dos bens da entidade. O bloqueio foi solicitado na semana passada ao Dipo pelo promotor José Carlos Blat, da 1ª Promotoria Criminal da Capital, que investiga denúncias de um esquema de desvio de dinheiro da cooperativa para campanhas eleitorais do PT.