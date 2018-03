Vaccari evita se comprometer com possível acareação O tesoureiro do PT e ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop), João Vaccari Neto, evitou hoje se comprometer com uma possível acareação com o doleiro Lúcio Bolonha Funaro. Em depoimento à Procuradoria Geral da República (PGR), o doleiro disse que recursos desviados da Bancoop seriam utilizados para abastecer o esquema do mensalão petista. O Ministério Público de São Paulo investiga suposto esquema de desvio de recursos da cooperativa para financiamento de campanhas do PT, inclusive as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.