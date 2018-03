Vaccari deve depor hoje no Senado sobre caso Bancoop O tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, deve depor hoje no Senado, na condição de convidado, em audiência pública conjunta das comissões de Meio Ambiente, de Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e da de Direitos Humanos. Ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop), Vaccari comparece em uma semana esvaziada por conta da Semana Santa, como queriam os governistas.