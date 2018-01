Vaccari chega em BH para aniversário do PT

Belo Horizonte - O tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, chegou nesta noite ao hotel em que se reunirá o diretório nacional do partido. Nesta sexta-feira, 6, o PT promove um evento de comemoração de 35 anos da legenda, fundada em São Paulo em 1980. Pela manhã, Vaccari foi alvo de um mandado de condução coercitiva da Polícia Federal, dentro da nona fase da Operação Lava Jato. Ele prestou depoimento na sede da PF, na zona oeste de São Paulo, e depois deixou o local em um táxi, sem falar com os jornalistas.

Veja como foi a chegada do tesoureiro na capital mineira:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao chegar ao local do evento do PT, Vaccari também evitou responder às perguntas dos repórteres. O tesoureiro estava acompanhado do secretário nacional de Comunicação do PT, deputado estadual José Américo (SP), e pela secretária de Relações Internacionais do partido, Monica Valente, mulher do ex-tesoureiro Delúbio Soares, condenado no processo do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal.

Pessoas que acompanharam Vaccari no voo entre São Paulo e Belo Horizonte disseram que ele aparentava tranquilidade. O tesoureiro vai acompanhar a reunião do diretório nacional e o evento que marcará os 35 anos do PT, nesta sexta-feira.