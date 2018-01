Vaccarezza: uma parte do Brasil se foi hoje com Alencar

"O vice (Alencar) faz parte da vida de todos nós. O País sente a perda como alguém da família", comentou Vaccarezza. Alencar faleceu às 14h41 de hoje, em decorrência de câncer e falência múltipla de órgãos. O ex-vice-presidente tinha 79 anos.

Segundo Vaccarezza, Alencar é um exemplo de vida pessoal, social e política. "Uma parte do Brasil se foi hoje com José Alencar". O petista contou que recebeu a notícia quando estava reunido com líderes da base para discutir as votações da semana e que a informação mudou a reunião. Posteriormente, o presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), suspendeu as votações desta semana.

O líder do PR na Câmara, o deputado Lincoln Portela (MG), disse que Alencar contribuiu muito para a democratização do País. Ele lembrou que o vice-presidente foi do PMDB e do PL (atual PR), antes de ir para o PRB. "Ele é um exemplo de fé, coragem e determinação. A característica do vencedor é nunca desistir. E ele nunca desistiu".

Entre a oposição, o presidente nacional do DEM, senador José Agripino (RN), afirmou, em nota, que Alencar foi um político "de raro espírito público" e um "empresário competente". "Registro minha tristeza pela morte do sempre vice-presidente José Alencar. O empresário competente a quem o Rio Grande do Norte deve desenvolvimento e milhares de empregos", ressaltou.

Outro senador da oposição que lamentou a morte de Alencar foi Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) que, por meio da rede de microblogs Twitter, elogiou o ex-vice-presidente. "Um político honrado, um ministro competente, um vice-presidente leal e um empresário de sucesso. José Alencar é um patriota", destacou.