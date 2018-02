Vaccarezza: PT quer nome de consenso para Câmara Disposto a assumir a presidência da Câmara no próximo ano, o líder do governo na Casa, Cândido Vaccarezza, disse que o PT quer que a escolha do novo titular seja de consenso com o PMDB, cujo líder Henrique Eduardo Alves (RN) também é cotado para vaga. "Não deve haver disputa entre PT e PMDB", disse Vaccarezza, do PT de SP.