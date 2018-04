Vaccarezza: projetos do pré-sal devem sair até junho O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), acredita que até junho os quatro projetos do marco regulatório do pré-sal estarão votados na Câmara e no Senado. Na Câmara, a expectativa do líder é de que haja a votação de um projeto por semana, após o carnaval. Falta votar ainda o projeto que cria o fundo social, o que prevê a capitalização da Petrobras e a conclusão do projeto que muda de concessão para o sistema de partilha, a exploração e produção do petróleo da camada pré-sal.