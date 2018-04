Vaccarezza prevê votação do orçamento sem problemas O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse hoje que o relatório do Orçamento está "bastante adequado" e prevê uma votação "sem problemas". A expectativa é de que o orçamento seja votado ainda nesta semana no Congresso Nacional, antes do início do recesso parlamentar.