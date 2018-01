Vaccarezza: PEC de MPs altera relação com Executivo Presidente da comissão que analisou a proposta de emenda constitucional (PEC) sobre a tramitação de medidas provisórias, aprovada na Câmara, o deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP) diz que a emenda vai alterar toda a relação entre o Executivo e o Legislativo. Para ele, a proposta "pode não ser a ideal", mas é a que obteve consenso. Para ele, a aprovação da proposta consolida as discussões da comissão e o sentimento do Legislativo. "É uma questão de Estado e não de governo. As medidas provisórias são necessárias para a administração do País. Nós encontramos uma forma de permitir que a Câmara tenha uma pauta e uma agenda própria. Hoje a agenda da Câmara é basicamente a do Executivo", afirmou Vaccarezza. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.