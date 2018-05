Vaccarezza minimiza resistência do PT mineiro a Costa O líder do governo na Câmara dos Deputados, Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou que a resistência atual do PT de Minas Gerais em apoiar a candidatura do ex-ministro Hélio Costa (PMDB) ao governo do Estado em detrimento do petista Fernando Pimentel não causará problema à aliança entre os dois partidos. As cúpulas do PT e do PMDB vão se reunir hoje à tarde para anunciar o nome de Hélio Costa como o candidato da coligação. Para fechar a aliança nacional de apoio à candidata petista Dilma Rousseff, o PMDB exigiu o apoio do PT ao peemedebista.