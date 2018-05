Vaccarezza levanta polêmica sobre validade da CSS

Para concluir a votação do projeto, os deputados precisam votar o artigo que define a base de cálculo da CSS. Os demais pontos da proposta criando a contribuição, a alíquota e as isenções, por exemplo, já foram aprovados. Na análise do líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), mesmo que a base de cálculo seja derrubada na votação prevista para o próximo dia 28, a criação da CSS estará aprovada. Com isso, Vaccarezza afirmou que, no futuro, o governo poderá enviar um novo projeto ao Congresso definindo essa base de cálculo para poder fazer a cobrança do tributo.

O líder do PSDB na Câmara, deputado Duarte Nogueira (SP), afirmou que, quando o governo quer, os técnicos arranjam os argumentos que o Executivo precisa. "O governo que assuma o ônus de que quer aumentar a carga tributária", disse o líder tucano.

Apesar da polêmica, Vaccarezza afirmou que o governo não tem a ilusão de resolver a questão da saúde até o dia 28, quando o projeto retornará à pauta de votação do plenário, sinalizando que as negociações continuarão quando o projeto voltar para o Senado. O líder reafirmou que a data de votação foi marcada pelo presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), em acordo com os líderes dos partidos, mas sem o aval do governo.