Vaccarezza: Haddad é o nome para unificar PT em SP O grupo de deputados do PT que manifestou hoje apoio à pré-candidatura do ministro da Educação, Fernando Haddad, acredita que ele é o nome, entre os pretendentes à disputa pela Prefeitura de São Paulo, que pode unificar o partido e evitar as prévias no próximo dia 27 de novembro. "Haddad é o nome que pode unificar o PT de São Paulo", afirmou o deputado federal e líder do governo na Câmara, Candido Vaccarezza. "Desejamos evitar a prévia e unificar logo, para que o PT saia já com um nome. Estou convencido de que ele pode vencer", completou, após almoço com Haddad na capital paulista.