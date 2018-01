Vaccarezza em números

Em sua prestação de contas, Vaccarezza declarou ter arrecadado R$ 4.743.205,30. As despesas chegaram, segundo as informações disponíveis no site do TSE, a R$ 4.742.689,68.

Das cidades em que houve denúncia, Tupã foi onde o deputado teve o melhor desempenho, tendo conquistado 1.553 votos num universo de 36.165 eleitores - 4,29% do total, índice bem maior que a média do deputado no Estado (leia aqui).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 2006, em Marília, Vaccarezza recebeu 18 votos (contra 606 em 2010). Em Tupã, foram 8 votos em 2006.