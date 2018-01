Vaccarezza é acusado de dar calote em cabos eleitorais O líder do governo na Câmara dos Deputados, Cândido Vaccarezza (PT), está sendo acusado de dar calote em cabos eleitorais da região da Alta Paulista, no oeste do Estado de São Paulo. Segundo o portal Estadão.com.br apurou, o deputado estaria devendo R$ 270 mil a um engenheiro com quem fez dobradinha em Marília, R$ 20 mil ao diretório do PT na cidade e R$ 60 mil a um empresário de Tupã, além de dívidas menores com outras pessoas da região. O deputado nega as acusações e vê "chantagem" no episódio.