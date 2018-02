Vaccarezza diz que vai recorrer contra resolução do PT O coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Política, Cândido Vaccarezza (PT-SP), anunciou na tarde desta terça-feira, 24, que vai recorrer da nota divulgada nesta segunda pela Executiva do PT recomendando que as bancadas no Congresso obstruam as votações das propostas relacionadas à minirreforma eleitoral e à reforma política. "Vou debater o assunto no Diretório Nacional", comunicou.