Vaccarezza diz que Dilma está bem de saúde O líder do governo na Câmara dos Deputados, Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse hoje que a presidente Dilma Rousseff está bem de saúde e que a recuperação da pneumonia foi o motivo do cancelamento da viagem ao Paraguai que ela faria neste domingo. "Ela está bem, ela teve uma pneumonia", disse, após participar de evento na capital paulista. "Esse foi o motivo do cancelamento da viagem ao Paraguai."