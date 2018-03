Vaccarezza: Dilma não hesitará em vetar itens do Código Terminada a última reunião de líderes antes da votação da reforma do Código Florestal na Câmara, o líder do governo na Casa, deputado Cândido Vaccarezza (SP), reafirmou que a presidente Dilma Rousseff "não hesitará" em usar suas prerrogativas de veto ao projeto para proteger o meio ambiente. A proposta apoiada por parte da base governista e a oposição representa anistia aos desmatadores que ocuparam áreas de preservação permanente, avaliou o líder.