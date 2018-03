Vaccarezza deve ser o novo líder do governo na Câmara

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou nesta quarta-feira, 27, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu designar o deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP) para a função de líder do Governo na Câmara. Ele substituirá o deputado Henrique Fontana (PT-RS).

Padilha disse que são dois os motivos da mudança: Fontana terá função importante na campanha de Tarso Genro (ministro da Justiça) para governador do Estado do Rio Grande do Sul; e o governo entende que este é o momento de fazer uma renovação das lideranças.

Mas quando um repórter perguntou se também serão substituídos os líderes do governo no Senado e no Congresso, o ministro de Relações Institucionais respondeu que continuarão os mesmos (respectivamente senador Romero Jucá, do PMDB-RR, e senadora Ideli Salvatti, do PT-SC).

Vaccarezza era líder do PT na Câmara dos Deputados.

Padilha deu entrevista no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde está funcionando temporariamente o núcleo principal do governo.