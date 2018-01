Vaccarezza: decisão de não convidar PDT foi do governo O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza, disse, ao deixar a reunião de líderes aliados com a presidente Dilma Rousseff, que a decisão de não convidar o PDT para o encontro no Palácio do Planalto foi do governo. "Nós estamos num regime presidencialista. Essa decisão é do governo. Num regime presidencialista a decisão é sempre do presidente", resumiu.