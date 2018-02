Vaccarezza critica orientação de obstrução à reforma O coordenador do Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados que discute uma proposta de Reforma Política, Cândido Vaccarezza (PT-SP), criticou nesta terça-feira, 24, a nota divulgada pela Executiva Nacional do PT orientando as bancadas no Congresso Nacional a obstruírem a proposta da minirreforma eleitoral proveniente do Senado. Ignorando que a posição da direção do partido também abrange os trabalhos do grupo coordenado por ele, Vaccarezza disse que o PT erra ao se posicionar contra o projeto do Senado porque isola o partido no Parlamento. "Eu acho uma impropriedade a Executiva do PT, sem um aprofundamento maior do debate, decidir contra o texto do Senado", atacou.