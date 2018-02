Vaccarezza critica avaliação do TSE sobre campanhas O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) "está exagerando na avaliação do que é uma campanha antecipada". Segundo Vaccarezza, não há como o PT fazer um programa partidário sem poder falar do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sem defender a continuidade desse governo que apoia.