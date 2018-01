Vaccarezza chama deputado Bolsonaro de 'estúpido'

Vaccarezza destacou que Bolsonaro já falou por diversas vezes de forma preconceituosa, principalmente contra os homossexuais. "O Bolsonaro tem se caracterizado como um deputado estúpido, mas ele foi eleito com esta estupidez".

O líder do governo lembrou que os parlamentares têm direito a imunidade sobre o que falam e defendeu que o caso do colega seja debatido também pela CCJ, e não somente pelo Conselho de Ética. "Eu acho que a imunidade parlamentar sobre o que ele fala é um dos pilares da democracia, e por isso acho que é preciso tomar uma decisão mais ampla. Não se pode deixar esse assunto restrito ao Conselho de Ética, é preciso fazer um debate na Comissão de Constituição e Justiça".

Vaccarezza destacou que o governo não deverá se envolver no caso, mas defendeu que o PP analise a conduta de Bolsonaro. "As posições dele não cabem em nenhum partido". Bolsonaro ironizou a qualificação de "estúpido" que recebeu do líder do governo. "Se eu tivesse chamado o Vaccarezza do mesmo adjetivo, seria quebra de decoro, mas como ele diz é liberdade de expressão", disse. Bolsonaro afirmou que "não vai descer ao nível que Vaccarezza desceu com essa declaração".