Vaccarezza: capitalização da Petrobras ficará para 2010 O líder do PT na Câmara, Cândido Vaccarezza (SP), admitiu esta noite que a votação, na Câmara, dos projetos de lei sobre a capitalização da Petrobras e da criação do Fundo Social devem ficar para 2010. Faltando duas semanas para o encerramento dos trabalhos do Congresso, o governo quer concluir até amanhã a votação da proposta que estabelece o modelo de partilha do pré-sal, que deve ser iniciada ainda esta noite. Na próxima semana, o foco seria a votação do Orçamento Federal de 2010.