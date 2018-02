Vaccarezza acha bom julgamento de mensalão agora O deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), ex-líder do governo na Câmara dos Deputados, disse nesta segunda-feira que considera bom o julgamento do mensalão ocorrer no mesmo período das eleições municipais deste ano. "Agora vamos ver os autos, antes víamos as acusações e elas eram muito violentas", disse o deputado, que participa do encontro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com candidatos a prefeito do PT e dos partidos da base aliada das cidades com mais de 150 mil eleitores, em um hotel da zona sul da capital.