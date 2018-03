Vaccareza: emendas não resolvem articulação política Ex-líder do governo na Câmara dos Deputados nas gestões do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de sua sucessora, Dilma Rousseff, o petista Cândido Vaccarezza (SP) disse nesta quarta-feira que o anúncio da liberação de emendas parlamentares segue o cronograma do Palácio do Planalto e atende a todos os partidos, não só à base do governo. Embora a iniciativa da presidente venha ao encontro da necessidade de melhorar sua relação com o Congresso, Vaccarezza afirmou que a disponibilização dos recursos não são suficientes para equacionar as dificuldades na articulação política. "Nunca vi resolver problema de articulação política por liberação de emendas", comentou.