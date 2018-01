Vacarrezza é a favor da refiliação de Delúbio ao PT O líder do governo na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse que votará a favor da volta de Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, aos quadros do partido. Expulso em 2005 por causa de seu envolvimento no esquema do mensalão, Delúbio deve pedir a refiliação na legenda durante reunião do diretório do PT, marcada para amanhã e depois em Brasília.